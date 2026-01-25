Supervisan avances de la carretera Cuautla–Marquelia en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, supervisó los avances en la pavimentación de la carretera Las Palomas–Tecomatlán, una obra estratégica del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Durante el recorrido, junto a habitantes de la región, resaltó que esta obra mejora la calidad de vida de las familias. Enfatizó que este proyecto es un compromiso de la presidenta de México, quien ofreció conectar a la Mixteca poblana, oaxaqueña y guerrerense.

El gobernador detalló que es una obra de gran impacto social, ya que va desde Cuautla en Morelos, pasará por Izúcar de Matamoros, Tecomatlán, Las Palomas y también beneficiará a los habitantes de Chinantla y Piaxtla, en Puebla, hasta llegar a la costa de Marquelia en Guerrero. Puntualizó que con la maquinaria y los insumos de Pemex, el Gobierno del Estado conectará de Ixcaquixtla a Tehuacán.

La carretera comunicará con varios centros de actividad comercial como el Tianguis de Huixcolotla, Tepeaca y Acatzingo, lo que permitirá movilidad y generar derrama económica, afirmó el mandatario al agregar que en el cruce de Las Palomas el gobierno estatal instalará un Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT).

Por su parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que el proyecto de rehabilitación carretera que va de Cuautla a Marquelia contempla una extensión total de 423 kilómetros, de los cuales 167.6 kilómetros corresponden al territorio del estado de Puebla.

La presidenta municipal de Chinantla, María del Carmen Domínguez, reconoció el trabajo en conjunto que realiza el gobernador Alejandro Armenta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya que la vialidad beneficiará a todos los habitantes de la Mixteca.

