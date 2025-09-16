Puebla celebra desfile cívico-militar con saldo blanco en 217 municipios

El gobernador Alejandro Armenta encabezó el tradicional Desfile Cívico-Militar conmemorativo del 215 Aniversario de la Independencia de México que recorrió las principales calles del Centro Histórico de Puebla. El mandatario estatal confirmó saldo blanco durante los festejos patrios en los 217 municipios de la entidad, en un ambiente caracterizado por el respeto, alegría y fervor patrio.

Armenta destacó la significancia histórica del Grito de Independencia presidido por la doctora Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta de México, calificándolo como “un antes y un después en la vida pública de nuestro país”. El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez, reafirmó la ausencia de incidentes de inseguridad durante las celebraciones en todo el territorio poblano.

El desfile contó con la participación de una bandera monumental, nueve banderas de gaza y nueve de guerra; 1,068 integrantes de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional con 87 vehículos; 10 binomios caninos; 429 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública con 54 unidades y cinco equipos; además de 4 mil estudiantes y personal docente de instituciones como el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, José María Morelos y Pavón, Manuel Espinosa Iglesias, Gregorio de Gante y el Benemérito Instituto Normal del Estado.

Miles de familias poblanas y visitantes se congregaron en las calles para presenciar el evento, que destacó por su organización, colorido y el entusiasmo de los participantes. El gobernador estuvo acompañado por su esposa Ceci Arellano, así como por titulares de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades civiles, militares y educativas, quienes reconocieron con aplausos el paso de los contingentes que rindieron homenaje a los héroes de la independencia mexicana.

