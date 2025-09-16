Hombre queda atrapado y herido tras volcar en Periférico Ecológico

Un hombre resultó gravemente lesionado y quedó atrapado en el interior de su camioneta tras volcar accidentalmente sobre el Periférico Ecológico, en dirección a Valsequillo.

Los primeros reportes indican que el conductor perdió el control del vehículo debido al exceso de velocidad. Testigos señalaron que el hombre quedó atrapado entre el asiento y el volante, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías estatales y paramédicos, quienes, con el apoyo de herramientas especializadas, lograron liberar al afectado y estabilizarlo para su posterior traslado a un hospital.

El accidente provocó un intenso congestionamiento vehicular en el Periférico Ecológico mientras se realizaban las labores de auxilio y remoción del vehículo.

