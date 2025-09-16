Cancelaron celebración patria en Tlacotepec por bloqueo carretero

El tradicional Grito de Independencia fue suspendido en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, debido a que habitantes de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco realizaron un bloqueo vial durante la tarde del lunes 15 de septiembre. La decisión fue tomada por las autoridades municipales como medida preventiva, con el fin de evitar posibles confrontaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los asistentes.

El bloqueo se llevó a cabo sobre la carretera México–Veracruz y, aunque fue retirado alrededor de las 19:00 horas tras llegar a un acuerdo con los manifestantes, el ambiente seguía tenso. Algunos pobladores advirtieron que podrían presentarse en el acto cívico para manifestarse en contra del presidente municipal, lo que llevó a las autoridades a cancelar las celebraciones públicas de las Fiestas Patrias.

Según información preliminar, el próximo 17 de septiembre a las 11:00 horas se llevará a cabo una mesa de trabajo entre el gobierno municipal y representantes de la comunidad de San Marcos Tlacoyalco, con el objetivo de atender sus demandas y evitar nuevas confrontaciones.

Cabe señalar que, tras la cancelación del evento, surgieron acusaciones por parte de algunos manifestantes, quienes afirmaron que el ayuntamiento suspendió los festejos con la intención de responsabilizarlos públicamente, a pesar de que el bloqueo ya había sido levantado antes del inicio programado de la ceremonia.

Las protestas de los pobladores de San Marcos Tlacoyalco no son nuevas. Las movilizaciones han sido recurrentes desde el inicio de la actual administración, principalmente por la falta de obras públicas y el supuesto abandono por parte del gobierno municipal.

Editor: Renato León

Te recomendamos: