Proponen vigilar actividades externas de diputados en Puebla

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Permanente del Congreso a que instruya la verificación del estricto cumplimiento del principio de incompatibilidad parlamentaria respecto del desempeño simultáneo de cargos o actividades remuneradas por parte de diputadas y diputados en funciones.

Además, para que se emitan los criterios administrativos y jurídicos necesarios para garantizar que las y los legisladores se conduzcan bajo los principios de legalidad, imparcialidad y dedicación exclusiva al cargo, evitando conflictos de interés o simulaciones que vulneren el mandato constitucional.

Lo anterior, derivado de hechos de carácter público relacionados con la participación de una diputada en actividades de conducción en el Palenque de la Feria de Puebla 2026, así como en otros espacios de comunicación, lo cual podría constituir una prestación de servicios de carácter remunerado ajena a la función legislativa.

La legisladora señaló que el marco legal es claro, pues el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 133 de la Constitución local, establecen la prohibición expresa de desempeñar de manera simultánea otro empleo, cargo o comisión remunerada sin la licencia correspondiente.

En este sentido, Delfina Pozos subrayó que el principio de incompatibilidad parlamentaria no es una formalidad administrativa, sino un mecanismo de control constitucional que evita conflictos de interés, el uso indebido del cargo público y la simulación en el ejercicio de funciones.

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