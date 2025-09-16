Pepe Chedraui asiste a desfile por aniversario de la Independencia

El presidente municipal, Pepe Chedraui, junto con la presidenta del patronato del Sistema municipal DIF, MariElise Budib, acompañó al gobernador, Alejandro Armenta, durante la ceremonia conmemorativa al desfile cívico-militar del 215 aniversario de la Independencia de México.

Durante la ceremonia, se llevaron a cabo honores a los símbolos patrios y se destacó la relevancia de preservar las tradiciones cívicas que fortalecen la identidad mexicana. El desfile, partió del Zócalo de la Ciudad y fue apreciado por familias poblanas, así como visitantes nacionales y extranjeros.

