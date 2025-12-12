Puebla firma convenio de traslados gratuitos para emprendedores locales

Para brindar más espacios en los que las personas emprendedoras y productoras de colonias y juntas auxiliares del municipio de Puebla presenten y comercien sus productos, la Secretaría de Economía y Turismo del Gobierno de la Ciudad, y la Fundación ADO firmaron un convenio de colaboración con este propósito.

Además, inauguraron el Mercadito Artesanal Navideño, ubicado en la explanada de la CAPU, del 11 hasta el 15 de diciembre, de 9:00 a 16:00 horas.

El secretario, Jaime Oropeza Casas, y el gerente general de Fundación ADO, Andrés Fernando Pérez Peña Campos, signaron el acuerdo que, además de la convocatoria a personas artesanas y productoras a sus áreas de comercialización en Puebla, considera traslados gratuitos a otros estados del país, para que participen en ferias, exposiciones y exhibiciones comerciales.

Oropeza Casas agradeció a nombre del alcalde Pepe Chedraui Budib, la disposición y sensibilidad de Fundación ADO para firmar este convenio con el gobierno municipal, cuyos principales beneficiarios serán mujeres y hombres con proyectos productivos en desarrollo, que se encuentran en la ciudad de Puebla.

De la misma manera, tiene como objetivo valorar sus artículos y favorecer el comercio local y justo de sus piezas.

Por su parte, Pérez Peña subrayó que ADO es una empresa mexicana con un alto sentido social, que comprende que fortalecer a las comunidades, principalmente en aquellas en las que operan, es favorecer a todas y todos sus habitantes con el objetivo de conseguir un progreso común.

Posteriormente, inauguraron el Mercadito Artesanal Navideño, que reúne a 38 personas artesanas y productoras locales, provenientes de colonias populares y juntas auxiliares del municipio de Puebla. La venta de productos se ubica en la explanada de la CAPU del jueves 11, hasta el lunes 15 de diciembre, de 9:00 a 18:00 horas.

Las y los locales, turistas y visitantes podrán adquirir artículos como miel, café, mole poblano, talavera, polvorones, buñuelos, dulces típicos, artículos de marroquinería y tejidos, entre otros, que contribuyen a la economía circular del municipio de Puebla.

Te recomendamos: