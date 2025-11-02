Puebla capital realiza inspecciones en panteones ante afluencia de visitantes

El Gobierno de la Ciudad de Puebla activó un operativo de seguridad en panteones municipales con motivo del Día de Muertos 2025. Las acciones buscan garantizar la seguridad de los visitantes durante las fechas de alta afluencia.

Protección Civil verificó medidas preventivas y mantuvo supervisión constante en los recintos. Se inspeccionaron tumbas y capillas previamente delimitadas, confirmando sus condiciones estructurales.

Como parte del operativo, se reubicaron escombros que obstruían pasillos y se rellenaron fosas en proceso de excavación. Estas labores preventivas buscan evitar accidentes durante las visitas masivas.

La Dirección de Gestión de Riesgos reforzó señaléticas informativas y acordonamiento en monumentos y áreas de riesgo. El objetivo es prevenir el tránsito por zonas restringidas y mantener un entorno ordenado.

El personal municipal continuará con recorridos de supervisión durante los próximos días. La administración busca responder inmediatamente ante cualquier eventualidad en los panteones.

Las autoridades reportaron una afluencia continua y fluida de visitantes en los cementerios. El operativo se mantendrá activo mientras persista la concentración masiva de personas.

Te recomendamos: