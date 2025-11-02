IMACP ofrece concierto tributo a Chavela Vargas en el Zócalo

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) invita al concierto “Chavela y sus mujeres, un homenaje a Chavela Vargas” este domingo 2 de noviembre. El evento gratuito se realizará a las 18:30 horas en el Zócalo de la ciudad.

Ofelia Medina, María León, Eugenia León, Regina Orozco y Vivir Quintana participarán en este tributo musical. Las artistas estarán acompañadas por Los Macorinos y el Mariachi Gama 1000.

El espectáculo honrará el legado de una de las voces más icónicas de la música latinoamericana. El público podrá revivir los temas más emblemáticos de Chavela Vargas en una noche de emociones y memoria.

El concierto forma parte del cierre del festival “La Muerte es un Sueño”. Durante varias semanas, el IMACP ofreció más de 50 actividades culturales en el marco del Día de Muertos.

El gobierno municipal de Pepe Chedraui consolida este festival como un referente para honrar tradiciones mexicanas. El evento fortalece la identidad cultural de los poblanos mediante expresiones artísticas.

La entrada será completamente libre para todo el público. Las autoridades esperan una gran asistencia al concierto que rinde tributo a la fuerza y pasión de Chavela Vargas.

