Karting: Poblana de 16 años representará a México en Francia

Ana Cris Solís Velázquez, una joven poblana de 16 años, fue seleccionada para representar a México por segunda ocasión a nivel mundial en el deporte del karting. La piloto, quien practica esta disciplina desde los 6 años y comenzó a competir nacionalmente a los 12, participará en el Campeonato Mundial Iame Ladies Cup, que se llevará a cabo en Le Mans, Francia, en octubre de 2026.

“Estoy muy emocionada y motivada y quiero hacer un excelente papel en representación de todas las niñas y mujeres que aman el automovilismo deportivo en Puebla y en México, y que, como yo, tienen el sueño de llegar muy lejos“, expresó Solís Velázquez.

En 2024, Ana Cris compitió en el Campeonato Mundial FIA Karting Academy Trophy, una competencia de gran trascendencia que reúne a un representante por cada uno de 54 países, con tres fechas en Europa (Francia, Eslovaquia y Suecia). De los 54 pilotos inscritos ese año, solo cinco eran mujeres.

#OroDeportes 🏎️🏁 ¡Conoce a Ana Cris Solís Velázquez! Poblana de nacimiento, tiene 16 años y ha sido seleccionada para representar a México por segunda vez a nivel mundial en el deporte del karting:



"Hago Karting desde los 6 años. Empecé a competir nacionalmente a los 12 años,… pic.twitter.com/Wrt7p4Ytpw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 23, 2026

Ahora, la joven piloto poblana fue convocada nuevamente para representar a su país en el Mundial Iame Ladies Cup, un certamen que reúne a las mejores pilotos mujeres del mundo, y será la única representante de México y del continente americano.

Solís Velázquez destacó que el automovilismo deportivo en su familia tiene una larga tradición: su abuelo, José Velázquez, inició el deporte del karting en Puebla hace 53 años y desde entonces ha sido incansable promotor y apoyo para generaciones de pilotos.

La joven deportista, que se define como alegre, entusiasta, tenaz, competitiva y orgullosa de sus raíces, busca apoyo de empresas, profesionistas y de todas las personas que puedan ayudarla a hacer el mejor papel de su historia. “El deporte de alto rendimiento demanda un compromiso fuerte, no solo físico y mental, sino también económico”, señaló.

La joven piloto cerró su mensaje con una frase inspiradora: “Dicen por ahí que ‘Si lo puedes soñar, lo puedes lograr’, y yo tengo sueños grandes y seguiré trabajando por ellos”.

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