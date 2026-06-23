Puebla reforzará protección a familias ante temporada de lluvias

Ante la temporada de lluvias que se extenderá de junio a octubre, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el estado cuenta con un sistema de Protección Civil que permite evaluar de forma permanente las condiciones climatológicas mediante herramientas de monitoreo virtual y dinámico, lo que facilita la toma oportuna de decisiones para proteger a la población.

Durante la conferencia matutina, explicó que entre agosto y septiembre existe la posibilidad de precipitaciones importantes en la Sierra Norte, derivadas de fenómenos meteorológicos provenientes tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. Subrayó que el Gobierno del Estado mantiene vigilancia constante para anticipar riesgos y atender cualquier contingencia.

Respecto a las afectaciones registradas en Chalchicomula de Sesma, precisó que el desbordamiento tuvo origen en dos cañadas: una procedente de la zona norte del Citlaltépetl y otra de la Sierra Negra, donde se localiza el Gran Telescopio Milimétrico. Tras sobrevuelos de supervisión, se identificó que el principal problema corresponde a un estrechamiento del cauce debido a asentamientos ubicados en ambas márgenes de la barranca.

Armenta Mier señaló que se solicitará a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) la reubicación de una vivienda ocupada por tres familias asentadas en una zona de riesgo. Asimismo, informó sobre trabajos de dragado en un tramo de dos kilómetros a partir del campus de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), además de la instalación de represas con fines agrícolas en coordinación con ejidatarios y comuneros para impulsar el aprovechamiento productivo del agua y la riqueza comunitaria.

El titular del Ejecutivo recordó que este día se liberarán recursos del Programa de Obra Comunitaria para la rehabilitación de las viviendas afectadas, con excepción de aquellas que requieran reubicación mediante apoyo federal. Destacó además la disponibilidad de maquinaria desplegada en distintas regiones de la entidad, lo que permite una respuesta inmediata ante emergencias y reduce riesgos para la población. Resaltó que no existe reporte alguno de pérdidas humanas.

Como parte de las medidas preventivas, instruyó al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y a la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, para que, mediante el Programa de Obra Comunitaria y en coordinación con los municipios, se instalen sistemas de alarma y monitoreo en ríos y barrancas. De igual forma, destacó la activación del Sistema de Protección Integral en Huauchinango, donde permanecen listos maquinaria, insumos y un albergue para atender a la población en caso de emergencia.

Por su parte, el director de Análisis y Evaluación del Riesgo de Desastres, Jorge López Martínez, informó que desde el inicio de la temporada se atendieron 12 incidentes en los municipios de Tlacotepec de Benito Juárez, Los Reyes de Juárez, Tepeaca, Ixtacamaxtitlán, Chignahuapan, Coxcatlán, San Antonio Cañada, Palmar de Bravo, Pantepec, Tepanco de López, Esperanza y Chalchicomula de Sesma. Como parte de la respuesta institucional, se entregaron apoyos a 231 familias afectadas para cubrir necesidades prioritarias.

Jorge López Martínez informó que durante los días 18 y 19 de junio, en el municipio de Chalchicomula de Sesma se recuperaron 21 viviendas y el 20 de junio otras 14, para un total de 35 hogares rehabilitados. Como medida preventiva adicional, se construyó un dique provisional con costales de arena para contener posibles escurrimientos. Finalmente, destacó la importancia de fortalecer la cultura de prevención, ya que sólo 40 de los 217 municipios cuentan con Atlas de Riesgo.

En este contexto, el Gobierno del Estado trabaja en la actualización del Atlas Estatal de Riesgos, herramienta que incluirá información actualizada sobre peligros, vulnerabilidades y riesgos, además de una plataforma tecnológica especializada para fortalecer la protección de las y los poblanos.

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