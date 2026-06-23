Bety Sánchez entrega dos geomembranas para cosecha de agua de lluvia

Siguiendo con el impulso de las acciones para la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez entregó dos geomembranas para la cosecha del agua de lluvia.

En Las Lajas Primera Sección, Bety Sánchez destacó la utilidad de la geomembrana que se instaló, pues incluso ya está llena de agua, y servirá para ayudar con los sembradíos de maíz, haba, los árboles de durazno, entre otros productos agrícolas, beneficiando a diversos productores.

En Ayotla, también se instaló una geomembrana con una capacidad de más de 253 mil litros de agua en beneficio de la comunidad. Ahí, Bety Sánchez explicó que estas geomembranas son un compromiso de campaña, a fin de impulsar el desarrollo económico, el apoyo al campo y la sustentabilidad.

Dijo que, de esta forma, se aprovecha de mejor manera el agua de lluvia, impulsando la producción agrícola, ya que en época de sequía, se podrá aprovechar esta agua para las cosechas.

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