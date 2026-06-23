SEDIF inicia entrega de canastas alimentarias a grupos vulnerables

Con el propósito de fortalecer el bienestar nutricional y contribuir a la economía de las familias poblanas en condición prioritaria, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) inició la primera entrega del Programa de Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad, con el que inicialmente benefició a 3 mil 341 poblanas y poblanos de las unidades habitacionales “San Bartolo” y “Manuel Rivera Anaya”, mediante la distribución de 13 mil 364 canastas alimentarias.

Estos apoyos favorecen a personas adultas mayores, personas con discapacidad, pacientes oncológicos y pacientes con desnutrición proteico-energética, como parte de las estrategias que impulsa la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, para acercar el bienestar integral a todas las familias en cada región de la entidad.

A través de este programa, el organismo fortalece la seguridad alimentaria de grupos prioritarios con la entrega de productos no perecederos y de alto valor nutricional, como cereales y granos, leguminosas y proteínas que contribuyen a una alimentación adecuada y equilibrada.

“Significa mucho para nosotros, es una ayuda con la que antes no contaba y lo valoro porque yo ya no trabajo, para mí es bastante y me ayuda a cuidar de mi familia”, destacó Aurora Zúñiga, beneficiaria con diagnóstico de cáncer.

La Dirección de Atención Alimentaria y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF, en coordinación con sus 31 delegaciones microrregionales, continuará con la distribución en distintos municipios del estado con el propósito de ampliar la cobertura de este programa y cumplir la encomienda del gobernador Alejandro Armenta de generar condiciones de seguridad alimenticia en todo el territorio poblano.

Estas acciones convergen con la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y se suman al trabajo entre los tres órdenes de gobierno para elevar la calidad de vida de quienes más lo requieren.

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