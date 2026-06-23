San Pedro Cholula firma convenio para becas estudiantiles

Con el compromiso de seguir impulsando el desarrollo académico y la profesionalización de las y los jóvenes cholultecas, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tec de Oriente.

Al respecto, Rafael Arronte, rector de la Universidad Tec de Oriente, destacó que este acuerdo es único y agradeció la disposición de la administración municipal para hacerlo posible, al colocar como prioridad a las y los jóvenes, quienes representan el futuro de la sociedad.

Por su parte, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reiteró que una de las prioridades de su gobierno es fortalecer la educación, tanto en instituciones públicas como privadas, por lo que agradeció a Rafael Arronte su interés y compromiso con la formación de las y los estudiantes de San Pedro Cholula.

Asimismo, informó que, gracias a este convenio, todas y todos los jóvenes de San Pedro Cholula que concluyan sus estudios de preparatoria o bachillerato podrán acceder a una beca del 50 por ciento para cursar cualquiera de las licenciaturas que ofrece la Universidad Tec de Oriente.

Finalmente, la alcaldesa reconoció a Carolina Fernández Fabre, regidora de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana, por fungir como enlace para concretar este importante acuerdo, el cual permitirá ampliar las oportunidades educativas y beneficiar a las familias cholultecas.

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