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Zacatlán presenta cartelera de la 84 Gran Feria de la Manzana

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Foto: Ayuntamiento de Zacatlán.

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, presentó la cartelera de los artistas que engalanarán la 84 Gran Feria de la Manzana, que se realizará del 7 al 16 de agosto, para que se viva en familia.

Durante la presentación de esta cartelera, Bety Sánchez hizo hincapié en que la feria es de todas y de todos.

Dijo que es una gran tradición en el municipio y en la Sierra Norte de Puebla, ya que no solo preserva e impulsa la cultura viva, sino que también hace familia, además de que se vuelve un punto de encuentro familiar y de amistad.

La presidenta municipal estuvo acompañada de líderes del sector educativo, del sector social, religioso, empresarios, prestadores de servicios turísticos, de su familia y de la empresa Herca, que se encargará de la logística del Recinto Ferial y de los artistas.

Invitó a la gente a que se sume a esta fiesta que es del pueblo de Zacatlán.

Así quedó la cartelera de la 84 Gran Feria de la Manzana:

  • Viernes 7 de agosto BXS
  • Sábado 8 de agosto: El Yaqui
  • Domingo 9 de agosto: El Trono de México
  • Lunes 10 de agosto: Función de Lucha Libre
  • Martes 11 de agosto: Las Guerreras K-Pop
  • Miércoles 12 de agosto: Grupo Aroma
  • Jueves 13 de agosto: La Arrolladora
  • Viernes 14 de agosto: El Bogueto
  • Sábado 15 de agosto: Yuridia
  • Domingo 16 de agosto: Espinoza Paz

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