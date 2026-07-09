Zacatlán presenta cartelera de la 84 Gran Feria de la Manzana

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, presentó la cartelera de los artistas que engalanarán la 84 Gran Feria de la Manzana, que se realizará del 7 al 16 de agosto, para que se viva en familia.

Durante la presentación de esta cartelera, Bety Sánchez hizo hincapié en que la feria es de todas y de todos.

Dijo que es una gran tradición en el municipio y en la Sierra Norte de Puebla, ya que no solo preserva e impulsa la cultura viva, sino que también hace familia, además de que se vuelve un punto de encuentro familiar y de amistad.

La presidenta municipal estuvo acompañada de líderes del sector educativo, del sector social, religioso, empresarios, prestadores de servicios turísticos, de su familia y de la empresa Herca, que se encargará de la logística del Recinto Ferial y de los artistas.

Invitó a la gente a que se sume a esta fiesta que es del pueblo de Zacatlán.

Así quedó la cartelera de la 84 Gran Feria de la Manzana:

Viernes 7 de agosto BXS

Sábado 8 de agosto: El Yaqui

Domingo 9 de agosto: El Trono de México

Lunes 10 de agosto: Función de Lucha Libre

Martes 11 de agosto: Las Guerreras K-Pop

Miércoles 12 de agosto: Grupo Aroma

Jueves 13 de agosto: La Arrolladora

Viernes 14 de agosto: El Bogueto

Sábado 15 de agosto: Yuridia

Domingo 16 de agosto: Espinoza Paz

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