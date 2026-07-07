Zacatlán reconoce a Ariel Sandoval por bronce en Continental Juvenil de Skyrunning

Bety Sánchez se sigue posicionando como la presidenta del deporte, ya que este lunes 6 de julio entregó un reconocimiento a Ariel Kenneth Sandoval Mora, un joven deportista de Zacatlán que participó en el Primer Continental Juvenil de Skyrunning en Canadá.

Cabe mencionar, que hace semanas la presidenta municipal entregó un apoyo económico, para que este joven promesa del deporte zacateco, cumpliera su sueño de participar en esta cerrera internacional, en la que quedó en tercer lugar ganando medalla de bronce, además quedó en quinto lugar en la prueba de kilómetro vertical.

Con estas acciones, Bety Sánchez refrenda su compromiso con el deporte y con la juventud, pues durante la entrega del reconocimiento, señaló que los deportes ayudan a niñas, niños y jóvenes a transformar sus vidas, abriendo puertas a más y mejores oportunidades.

Durante la entrega del reconocimiento, también fue presentada la Carrera de las Manzanas, la cual se realizará el próximo 26 de julio en el Rancho Sandoval, ubicado en la comunidad de Matlahuacala. Habrá dos categorías:

6 kilómetros con una cuota de recuperación de 150 pesos.

13 kilómetros con una cuota de recuperación de 13 kilómetros.

En el evento, fue presentada la playera conmemorativa a este evento deportivo, así como la medalla que seguramente logrará reunir a muchos corredores, ya que su diseño es muy original e innovador.

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