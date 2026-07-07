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lunes, julio 6, 2026
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Carambola en avenida Xonacatepec deja un auto encima de otro

Por:
Amaury Jiménez
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Un camión de volteo se quedó sin frenos e impactó a tres vehículos.

Un camión de carga y otros automóviles estuvieron involucrados en una aparatosa carambola ocurrida la tarde de este lunes sobre la avenida Xonacatepec, donde incluso uno de ellos quedó encima del otro.

De acuerdo con testigos de la colonia Del Valle, el accidente ocurrió debido a que un camión de volteo se quedó sin frenos e impactó a tres automóviles que circulaban sobre la vialidad.

Lo que llamó la atención de las personas fue que una de las unidades involucradas terminó encima de la otra, tratándose de dos automóviles compactos.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y policías, quienes reportaron que únicamente hubo daños materiales. Sin embargo, el accidente generó largas filas de autos y tráfico intenso en la zona.

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