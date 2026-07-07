Vivienda para el Bienestar amplía acceso a techo digno: Armenta

La conclusión del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, Infonavit y CONAVI permitirá acelerar la ejecución de nuevos proyectos habitacionales en Puebla, como parte de la estrategia Vivienda para el Bienestar impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que esta política pública fortalece el bienestar de las familias poblanas mediante acciones de justicia social que amplían el acceso a un techo digno.

En ese marco, recordó la construcción de espacios para integrantes de los cuerpos de seguridad y Protección Civil, quienes además serán incorporados al esquema de derechohabiencia del Infonavit con el respaldo del Gobierno del Estado para cubrir la aportación inicial requerida.

El ejecutivo estatal destacó que el Programa de Vivienda “Por Amor a Puebla” también contempla la entrega de lotes urbanizados con servicios, así como el desarrollo de vivienda vertical y horizontal en zonas con infraestructura y conectividad, con el propósito de ofrecer alternativas que respondan a las necesidades de las y los poblanos. Asimismo, señaló que las donaciones de predios realizadas por la administración estatal han permitido avanzar en proyectos estratégicos de Infonavit y CONAVI, lo que fortalece una agenda coordinada que impulsa el desarrollo ordenado de la entidad. “La mejor forma de reconocer a quienes protegen a Puebla es ayudándoles con una vivienda”, expresó.

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Vivienda, Rafa Moreno Valle Buitrón, informó que este programa fue diseñado desde el inicio de la administración para alinearse a la estrategia nacional. Precisó que la primera etapa contempla 10.63 hectáreas para desarrollar mil 20 viviendas verticales y 513 horizontales, mientras que la segunda considera 17.68 hectáreas para construir 2 mil 384 viviendas verticales y 623 horizontales, con predios que ya cuentan con viabilidad jurídica y técnica.

Ante medios locales, anunció que Vivienda Por Amor a Puebla, integra cuatro anteproyectos de conjuntos habitacionales, entre ellos desarrollos en Amozoc con 240 espacios para beneficiar directamente a mil 200 personas; Atlixco, con 224 para mil 220 personas; y Santa Clara Ocoyucan, con 600 viviendas para alrededor de 3 mil habitantes.

Explicó que el programa prioriza a personas que viven en condiciones de pobreza o rezago social, madres y padres autónomos, mujeres víctimas de violencia, trabajadores con ingresos de dos a nueve UMA sin acceso a vivienda social y personal al servicio de los Poderes del Estado, con el propósito de garantizar un acceso equitativo a un hogar digno.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno de México para impulsar el desarrollo urbano ordenado y generar mejores condiciones de bienestar para las familias poblanas mediante una política pública humanista y con visión de largo plazo.

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