Anuncian Maratón Puebla 2025 con categorías inclusivas

El gobernador Alejandro Armenta presentó el Maratón de Puebla 2025 que se celebrará el 23 de noviembre, describiendo el evento como “una fiesta donde la cultura se sumará al deporte” para rescatar valores sociales.

La competencia, que tendrá salida y meta en el zócalo capitalino a las 6:30 horas, ofrecerá distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros con el objetivo de ser una experiencia familiar e incluyente.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby Sánchez, campeona mundial de boxeo, detalló que las inscripciones ya están abiertas con costos que van desde 110 pesos para los 5 kilómetros hasta 418 pesos para el maratón completo.

Destacó que se dispone de una bolsa de premios superior a los dos millones de pesos que se distribuirá entre los ganadores, incluyendo reconocimientos especiales para los mejores corredores poblanos.

El subsecretario de Deporte, Mauricio García, explicó que el recorrido abarcará principales vialidades de la ciudad como Juan de Palafox y Mendoza, Boulevard 5 de Mayo, Circuito Juan Pablo II, Avenida Juárez, Calzada Zavaleta, Vía Atlixcáyotl y la Recta a Cholula.

Roberto Ruiz Esparza, asesor de la dependencia, resaltó la reinstauración de las categorías de 5 y 10 kilómetros para fomentar la participación familiar, además de la esperada presencia de corredores internacionales de países como Senegal, Etiopía y Kenia.

