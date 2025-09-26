El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, mantiene y refuerza la estrategia “Cero Robos”, diseñada para fortalecer la seguridad en carreteras clave como la México-Puebla. En este esfuerzo conjunto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha puesto todos los recursos estatales al servicio del combate frontal al robo de vehículos y mercancía, en la que se prioriza la paz, la legalidad y el bienestar de la población.

Como parte de esta estrategia, la Guardia Nacional ha desplegado 302 efectivos en la carretera México-Puebla, 585 en la México-Querétaro y 298 en Culiacán-Mazatlán. Del 5 al 25 de septiembre, el Operativo “Cero Robos” logró recuperar 44 vehículos, entre ellos 24 tractocamiones, así como una bodega en Puebla capital usada para almacenar mercancía robada. Este golpe representa un avance significativo contra las estructuras delictivas que afectan la actividad económica y la tranquilidad de miles de conductores.

En línea con la estrategia nacional de seguridad y con una visión de coordinación plena entre federación, estados y municipios, se ha garantizado atención médica y acompañamiento a víctimas a través del “Operativo Escalón”. Además, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes implementa el cierre de accesos irregulares, la instalación de arcos dinámicos, la modernización de tramos carreteros y la construcción de paradores integrales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que este operativo especial inicia con tres carreteras federales, pero se extenderá a todo el país como parte de una política de seguridad con enfoque humanista y justicia social. “Es una estrategia que vamos a aplicar en todas las carreteras federales de nuestro país”.

Con estos avances, se fortalece la confianza ciudadana y se consolida una ruta de paz duradera, en la que el gobierno de Puebla, liderado por Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de contribuir con un México más seguro, justo y próspero.

Te recomendamos: