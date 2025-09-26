Lupita Cuautle clausura el 6° Foro Internacional Ser Mujer

Con la participación de especialistas nacionales e internacionales, legisladoras, empresarias y liderazgos sociales, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la clausura del 6.° Foro Internacional Ser Mujer, un espacio plural de diálogo en el que se abordaron temas fundamentales para fortalecer el papel de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Al oficiar la clausura, la alcaldesa destacó que este foro representa la convicción de su gobierno de abrir espacios de participación que impulsen a las mujeres a seguir transformando su entorno con libertad, igualdad y liderazgo. Resaltó que esta fue una muestra del poder de las mujeres cuando trabajan juntas y con amor y reconoció a Leticia Mojica Zavaleta y a todas las personas que hicieron posible este gran evento.

Durante dos días de actividades, San Andrés se consolidó como punto de encuentro para la igualdad sustantiva con la realización de más de 20 ponencias, paneles y talleres, en los que se compartieron experiencias, propuestas legislativas y estrategias para el emprendimiento económico, la salud mental y el liderazgo social de las mujeres.

Entre las conferencias magistrales destacaron las participaciones de Saskia Niño de Rivera con la “Reconstrucción del Tejido Social”, la psiquiatra española Belén Pardo con “La Mujer y su lugar en el Mundo” y Verónica del Castillo con “Neuro Abundancia para Mujeres”.

Se realizaron paneles con figuras destacadas como legisladoras federales, senadoras y diputadas locales, quienes abordaron temas sobre políticas públicas con perspectiva de género, retos de las mujeres empresarias y propuestas legislativas a favor de las mujeres.

El foro también incluyó talleres formativos en educación financiera, seguridad emocional, resiliencia y liderazgo femenino, además de actividades culturales como la Pasarela Internacional “Raíces y Alas”, espectáculos artísticos y presentaciones teatrales. La presentación del mariachi femenil Canoras de América y el espectáculo de la comediante Mara Escalante cerraron el último día.

EL 6.° Foro Internacional Ser Mujer reafirma la convicción del Gobierno Municipal de seguir consolidando a San Andrés Cholula como un referente de la promoción de la igualdad sustantiva, el empoderamiento y la construcción de comunidades más justas e incluyentes.

