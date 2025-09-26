Reino Unido anuncia ID digital para frenar inmigración ilegal

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la introducción de una tarjeta de identificación digital gratuita y obligatoria en el Reino Unido con el fin de disuadir la inmigración ilegal y fortalecer el control fronterizo.

Actualmente, el país no cuenta con un documento nacional de identidad, por lo que los ciudadanos se identifican con pasaporte, carné de conducir u otros documentos.

Esta nueva credencial se almacenará en una cartera digital cifrada y se podrá llevar en el teléfono móvil, aunque no será obligatorio mostrarse salvo en las situaciones mencionadas.

El carnet incluirá datos como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad o estatus de residencia, y foto para verificación biométrica. Con ello, se agilizarán procesos como la obtención de permisos y ayudas sociales.

La medida ha generado controversia, con críticas de políticos y organizaciones de derechos humanos que temen una excesiva vigilancia estatal y vulneración de la privacidad.

El Partido Laborista insiste en que el sistema cerrará el acceso al mercado laboral a quienes no tengan derecho legal a residir en el país y facilitará la vida a los ciudadanos legales.

Starmer abrirá pronto una consulta pública para definir detalles y prever asistencia a personas sin teléfono inteligente, asegurando acceso a todos los sectores.

