Despliegan cuadrillas de bacheo en 25 calles de Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, robustece los trabajos de mantenimiento vial con la intervención de 25 vialidades en la capital.
Estas acciones forman parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, estrategia integral que permite la intervención intensiva y planificada en colonias, unidades habitacionales, barrios, así como juntas auxiliares del municipio.
Este viernes, las cuadrillas de bacheo se desplegarán en 25 vialidades estratégicas:
- Calle 1.
- Calle 26.
- Calle 15 Sur.
- Calle 29 Sur.
- Calle 4 Sur.
- Avenida Triunfo Maderista.
- Calle 55 Poniente.
- Calle 49 Norte.
- Calle 5 Norte.
- Lateral de Periférico Ecológico.
- Calle 9 Sur D.
- Calle Nicolás Bravo.
- Calle Allende.
- Avenida 63 A Oriente.
- Calle Tecamachalco.
- Unidad habitacional Amalucan.
- Bulevar Atempan.
- Calle Nicolás Bravo Norte.
- Antiguo Camino a La Resurrección.
- Calle 46 A Norte.
- Puente Federal a Tehuacán.
- Calle del Rey.
- Calle 33 Sur.
- Avenida Fuente de Trevi.
- Calle 29 Sur.