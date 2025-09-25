Pepe Chedraui y MariElise Budib inauguran Foro de Liderazgo Deportivo

Con el propósito de impulsar la excelencia deportiva e inspirar a las nuevas generaciones, la presidenta del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib; el alcalde Pepe Chedraui y el director del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), Ricardo Zayas Gallardo inauguraron el Foro de Liderazgo Deportivo 2025, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario.

Durante su mensaje, el presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que este foro recuerda que el verdadero triunfo está en la disciplina, la resiliencia y la fortaleza interior que se construyen día a día. Asimismo, expuso que el deporte no solo representa victorias en la cancha, sino también la capacidad de levantarse y seguir adelante frente a cada reto.

“El mayor de los triunfos en el deporte es aprender a nunca rendirse, porque la verdadera competencia es con uno mismo. Cada entrenamiento es una oportunidad para superarnos, para lamentar, para aprender, esforzarnos y, por supuesto, seguir avanzando. Nos une el poder transformador del deporte que forma carácter, disciplina y resiliencia”, agregó.

Por su parte, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, destacó que este tipo de encuentros permiten acercar a la niñez y juventud historias de vida inspiradoras que los motivan a seguir sus sueños, superar obstáculos y alcanzar sus metas.

Tal vez te interese: Mundial 2026: Puebla se prepara con nueva ruta turística

El Presidente @pepechedrauimx inauguró el Foro Liderazgo Deportivo Puebla 2025, un espacio que reúne a grandes figuras del deporte, ejemplos de inspiración y orgullo.🌟⚽



El Gobierno de la Ciudad sigue impulsando el deporte para nuestras niñas, niños y juventudes, fomentando… pic.twitter.com/mmCFsswy3M — Ayuntamiento de Puebla (@PueblaAyto) September 25, 2025

“Lo más importante es que ellos vienen a compartir sus historias para inspirarlos a ustedes: niños, niñas, jóvenes de nuestra ciudad, porque el deporte no sólo se trata de ganar partidos y de levantar trofeos, el deporte es una escuela de vida (…) este foro es una iniciativa para que se inspiren, que se llenen de motivación y que se atrevan a pensar en grande”, afirmó MariElise Budib.

En su participación, el director del Instituto Municipal del Deporte, Ricardo Zayas Gallardo, señaló que este foro tiene como objetivo inspirar y motivar a la juventud y niñez de Puebla, a través de las historias de éxito de deportistas y entrenadores referentes a nivel nacional e internacional.

“Estoy convencido de que el deporte nos muestra los mejores y más claros ejemplos de liderazgo, superación, disciplina, trabajo en equipo, perseverancia y resiliencia”, puntualizó.

Se contó con la participación de destacados deportistas y entrenadores de la talla de Oribe Peralta, Jared Borgetti, Marco Martos y Jo Canales, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos con el público, brindando una oportunidad única para aprender de sus trayectorias y logros; asimismo, como la participación de Rebeca Landa, conductora y comentarista en ESPN Deportes, nominada al Sport Emmy, cinco veces seleccionada Nacional Flag Football y Campeona The World Games.

De esta manera, este espacio permitió a las y los asistentes conocer de primera mano las trayectorias, experiencias y mensajes de liderazgo de reconocidas figuras, reafirmando el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Puebla de fomentar, promover e inspirar la excelencia deportiva en la capital.

Te recomendamos: