DIF Puebla Capital supera 109 cirugías de cataratas

Gracias al compromiso social y liderazgo de la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, en lo que va del año, el organismo ha superado las 109 cirugías de cataratas realizadas con éxito a través del programa “Iluminando Miradas”. Estrategia que se lleva a cabo en coordinación con fundaciones y oftalmólogos, que brindan atención médica de alta especialidad a personas en situación vulnerable.

Como parte del convenio tripartito de colaboración promovido por el presidente municipal, Pepe Chedraui, y la presidenta del Patronato, MariElise Budib, tan solo esta semana se realizaron 28 intervenciones. El programa contempla un total de 400 cirugías —de manera paulatina se irán realizando en las próximas semanas— consolidando así una política pública que prioriza la salud visual como elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.

Los testimonios de las y los beneficiarios reflejan el impacto positivo de este programa. José Antonio Romano, quien tuvo que dejar su trabajo como técnico electricista debido al desarrollo de cataratas, expresó su esperanza de recuperar su estabilidad laboral y mejorar la calidad de vida de su familia tras la intervención.

Por su parte, Hugo Centeno compartió que, luego de varios años con dificultades para realizar sus actividades cotidianas debido al deterioro de su visión, esta cirugía representa una nueva oportunidad para retomar su vida con normalidad.

El padecimiento de catarata es considerado la principal causa mundial de ceguera reversible y discapacidad visual; sin embargo, mediante este programa, el DIF Puebla Capital ha logrado que más de un centenar de personas recuperen la vista y, con ello, su autonomía.

Con acciones como “Iluminando Miradas”, el Gobierno de la Ciudad, a través del DIF Puebla Capital, bajo la dirección de MariElise Budib, reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar integral de las familias, garantizando el acceso equitativo a servicios de salud especializados que contribuyen a la construcción de una ciudad más justa y solidaria.

