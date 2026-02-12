Con el objetivo de impulsar el deporte en el país, siguiendo la visión de la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, y el Gobierno de la Ciudad, presidido por el alcalde Pepe Chedraui, el estado de Puebla será sede del Festival Máster de Voleibol 2026, evento que se realizará del 26 de julio al 1 de agosto.

Este festival, avalado por la Federación Mexicana de Voleibol, reunirá a equipos máster provenientes de distintos puntos del país, convirtiendo a la capital en el punto de encuentro para los atletas.

El festival tiene como propósito fortalecer la práctica del deporte, así como generar espacios de integración, intercambio deportivo y promoción de hábitos saludables. Además, representa una importante oportunidad para la proyección turística y económica de la ciudad y el estado, al atraer a deportistas, entrenadores, familiares y visitantes durante más de una semana de actividades.

Gracias a su infraestructura deportiva, capacidad de organización y experiencia en la realización de eventos de alcance nacional, Puebla se consolida una vez más como referente en la promoción y organización de competencias deportivas de alto nivel, posicionándose como una sede confiable y atractiva para federaciones y asociaciones deportivas.

Los detalles técnicos, sedes de competencia, convocatoria y programación general pueden ser consultados en la página oficial de la Federación Mexicana de Voleibol: https://fmvb.sporty2.net/event/v/fmvb-fnm2026.

