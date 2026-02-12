Escuelas de Puebla aplican protocolo para prevenir casos de sarampión

Las escuelas del sistema educativo estatal de Puebla implementan el “Protocolo de Actuación para la Prevención de Sarampión en Planteles Educativos”, con el objetivo de capacitar, sensibilizar, identificar casos sospechosos, notificar de manera inmediata y contener la propagación del virus.

La medida es promovida por la Secretaría de Educación Pública del Estado, en coordinación con la estrategia nacional de salud preventiva impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el respaldo del gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta.

El protocolo establece que los planteles mantendrán comunicación permanente con madres y padres de familia, así como con autoridades sanitarias, para garantizar una atención oportuna y coordinada ante cualquier sospecha de contagio.

El reglamento se divide en dos apartados. El primero contempla acciones obligatorias ante casos sospechosos o confirmados: los estudiantes deberán permanecer en aislamiento, notificar de inmediato a las autoridades sanitarias, identificar posibles contagios con apoyo del personal de salud y vigilar activamente como medida preventiva.

El segundo apartado es una guía práctica para directivos. En caso de sospecha de portación del virus, deberán contactar de inmediato a un familiar, realizar la notificación correspondiente y solicitar apoyo del personal de la jurisdicción sanitaria local. Además, se enfatiza la importancia de comunicar a toda la comunidad escolar las medidas preventivas, como el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial y cubrebocas, mantener la higiene personal y evitar la automedicación.

Las autoridades exhortan a mantener la calma y asegurar una comunicación constante con el sector salud. Este protocolo ya se encuentra disponible en todas las escuelas de la entidad para su aplicación inmediata.

