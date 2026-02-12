MC cuestiona adhesión de Blanca Alcalá al PAN tras violencia política

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, evidenció incongruencia en la adhesión de Blanca Alcalá Ruiz al PAN, luego de que fuera violentada por el blanquiazul en la elección a la “minigubernatura” en el 2016.

En entrevista, la dirigente estatal reconoció a Alcalá Ruiz como una mujer que “abrió camino” para otras políticas en Puebla, debido a la trayectoria y cargos públicos que ha ejercido a lo largo de los años.

Sin embargo, cuestionó que decidiera sumarse a un partido que ejerció violencia política de género en su contra, cuando contendió como candidata del PRI a la gubernatura en la elección del 2016.

Recordó que la exsenadora fue blanco de una estrategia violenta y campaña negra ejercida desde Acción Nacional, que en ese momento competía con su candidato, Antonio Gali Fayad.

Te puede interesar: Señalan a organizaciones populares por manifestaciones de transportistas

Remarcó que inclusive quedaron como precedente los fallos de tribunales electorales, los cuales concluyeron que la exalcaldesa de la capital fue víctima de violencia.

En ese sentido, Suriano Corrales cuestionó si la dirigencia nacional del PAN ofreció una disculpa a Blanca Alcalá al incorporarla a sus filas.

“Habría que preguntarle si ya Acción Nacional le ofrece una disculpa por todos los ataques que en su momento pudo haber recibido”, sentenció la diputada.

Además, reiteró que la propia expriista es quien debe explicar a la ciudadanía sus razones para unirse a una institución que fue su antagónica.

#Puebla 🎙️ El PAN tendría que ofrecer una disculpa a Blanca Alcalá ahora que está en sus filas, ya que ejercieron violencia política de género en su contra cuando fue candidata a la gubernatura en el 2016, señaló la diputada de MC, Fedrha Suriano Corrales.



Vía @_VeraFernandez pic.twitter.com/p6Qi4HuFt3 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: