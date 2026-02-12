Celina Peña deja la SECIHTI Puebla para sumarse al Gobierno federal

Celina Peña Guzmán anunció que este viernes 13 de febrero concluirá su encargo como secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para integrarse a la dependencia homóloga federal como subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier por la confianza y el acompañamiento durante su gestión, al señalar que no se trata solo de un año de trabajo, sino de varios años de coincidencias.

De forma emotiva, aseguró que se lleva la enseñanza de que en Puebla “hay que saber ser agradecidos, útiles y acomedidos”; incluso reconoció al mandatario como un “gran humano”.

Te puede interesar: Podrían realizar más jornadas de vacunación contra sarampión en Puebla

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta admitió tener sentimientos encontrados por la salida de la funcionaria, aunque subrayó que su incorporación al Gobierno federal representa un orgullo para el estado.

“Sí estoy triste y estoy alegre, porque cuando reconocen a una persona como la doctora Celina, porque se va al gobierno federal con la doctora Claudia Sheinbaum. Se va como subsecretaria de Tecnología al lado de la maestra Rosaura. Para mí es un orgullo”, expresó.

El mandatario resaltó que durante su gestión, Peña Guzmán logró incorporar a Puebla en los 15 proyectos de tecnología impulsados por la Federación, además de convencer a especialistas para que la fábrica de microprocesadores y la casa de diseño del auto eléctrico, Olinia, se quedaran en la entidad.

#Puebla 🤖 El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que Celina Peña se integrará al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como subsecretaria de Tecnología, en la SECIHTI.



Vía @Ale_Olivera_ pic.twitter.com/kATHtStdBU — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 12, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: