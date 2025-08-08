Profeco suspende inmobiliaria en medio de despojos crecientes en Puebla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión a la empresa Atria Hogar S.A. de C.V., dedicada al giro inmobiliario y ubicada en Blvd. de los Reyes No. 620, Col. San Martinito, San Andrés Cholula, Puebla.

Esto tras recibir denuncias ciudadanas a través de redes sociales. Durante la inspección se confirmaron infracciones a la Ley Federal del Consumidor; por ello se ordenó la suspensión de la comercialización de bienes, productos y servicios.

Entre las irregularidades detectadas se destaca que los contratos no señalan el plazo de devolución en caso de cancelaciones, y únicamente establecen penalizaciones para el consumidor. El operativo se dio en un contexto de creciente preocupación por los despojos inmobiliarios en la región.

El pasado 4 de agosto, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, anunció que enviará una iniciativa al Congreso para endurecer las penas por el delito de despojo. Después de que varias personas denunciaron ser víctimas del Cártel inmobiliario en Puebla, tal y como Oro Noticias lo informó.

Cabe recordar que el 16 de julio, ocho familias fueron despojadas de sus hogares en la colonia Gobernadores de San Andrés Cholula debido a un fallo judicial mercantil donde ninguno de los afectados figura como propietario, sino un tercero sin legítimo derecho sobre los inmuebles.

Los afectados señalan la presunta existencia de una red de notarios y jueces que simulan juicios para arrebatar propiedades de manera ilegal, situación que ha alarmado a autoridades y ciudadanos.

