Luisa María Alcalde se reunirá con líderes y militantes de Morena Puebla

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Luisa María Alcalde Luján, visitará Puebla el próximo martes 12 de agosto.

El objetivo de su visita es reunirse con liderazgos y militantes, en un encuentro que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la capital poblana.

En la reunión también estará la dirigente estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidentes municipales, diputados locales y federales.

Fuentes del partido confirmaron que la agenda de Alcalde Luján se centrará en instruir la formación de más de 2 mil 700 comités seccionales en la entidad.

Esta estrategia busca robustecer la estructura de Morena a nivel de base, con miras a las elecciones intermedias de 2027.

La conformación de dichos comités seccionales dará inicio a partir del 17 de agosto, a través de asambleas regionales programadas en diversas zonas del estado.

Paralelamente, el Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena fijó una meta para afiliar a más de un millón de militantes en Puebla para el 2026, como parte de los esfuerzos por consolidar su presencia.

