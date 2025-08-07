INE publica los 21 candidatos para consejerías de Puebla

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó la lista definitiva de 21 aspirantes que competirán por tres consejerías en el Instituto Electoral del Estado (IEE). Los candidatos pasaron por un proceso de selección que incluyó la aplicación de ensayos.

El proceso de selección inició con 133 personas inscritas, pero tras superar varias etapas, quedaron 10 mujeres y 11 hombres, quienes ahora son considerados aptos para la siguiente fase.

Entre las aspirantes femeninas se encuentran:

Berenice Castro Hinojosa : secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado.

: secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Estado. Mariana Ceballos Garduño : vocal secretaria del INE en Xalapa, Veracruz.

: vocal secretaria del INE en Xalapa, Veracruz. Maribel Blanca Cortez : docente en la Universidad Morelos de San Martín Texmelucan.

: docente en la Universidad Morelos de San Martín Texmelucan. Edith Abad Bazan : consultora externa de la organización Transparencia Electoral.

: consultora externa de la organización Transparencia Electoral. Sandra Timal López : directora de prerrogativas y partidos políticos del propio IEE.

: directora de prerrogativas y partidos políticos del propio IEE. También están en la lista Mónica Eden Wynter Gutiérrez de Velasco, Jacqueline Pérez Torres, María Guadalupe Pérez y Sánchez, Sarahí Ríos Casas y Carolina Suárez Morán.

Por el lado masculino, el listado incluye a:

Víctor Carrera Montalvo : vocal de Capacitación Electoral del INE en Mazatlán, Sinaloa.

: vocal de Capacitación Electoral del INE en Mazatlán, Sinaloa. Juan Manuel Crisanto Campos : vocal secretario de la Junta Local del INE en Tlaxcala.

: vocal secretario de la Junta Local del INE en Tlaxcala. Celso Flores Morales : coordinador de organización electoral del Instituto Electoral de Guanajuato.

: coordinador de organización electoral del Instituto Electoral de Guanajuato. Raúl Flores Rodríguez : consejero presidente del distrito electoral 3 de Mérida, Yucatán.

: consejero presidente del distrito electoral 3 de Mérida, Yucatán. Carlos Alberto Montero Catalán : vocal del Registro Federal de Electores del INE en Puebla.

: vocal del Registro Federal de Electores del INE en Puebla. La lista se completa con Joel Rojas Durán, Héctor Tello Hernández, Christian Toledo Angüis, Waldo López Blanco, Cristian Medina Vázquez y Roberto Carlos Leal García.

La etapa final del proceso consistirá en una serie de entrevistas con todos los aspirantes para seleccionar a los tres nuevos consejeros del IEE.

Editor: César A. García

