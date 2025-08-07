PAN Puebla renovará dirigencias municipales en septiembre

El domingo 7 de septiembre se realizará la elección interna para renovar la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Puebla.

La asamblea para votar por el nuevo Comité Directivo Municipal (CDM) se llevará a cabo en el Salón Country de la colonia San Manuel, a las 10:00 horas.

De acuerdo con el documento publicado en los estrados electrónicos del partido, a lo largo de septiembre se renovarán las 113 dirigencias municipales panistas que hay en el estado.

Las y los militantes elegirán a los presidentes y miembros de sus Comités Directivos Municipales, que estarán en funciones para el periodo 2025-2028.

Además, votarán por delegados que posteriormente participarán en la asamblea estatal y la asamblea nacional del PAN.

En estas asambleas se elegirá a los integrantes del Consejo Estatal y Consejo Nacional, respectivamente.

¿En qué fechas se renovarán las dirigencias municipales?

El Comité Directivo Estatal (CDE), encabezado por Mario Riestra Piña, publicó el calendario en el que se fijan las fechas de elección en cada municipio.

Además de la capital poblana, otras asambleas importantes se realizarán en San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, por tratarse de bastiones panistas.

La dirigencia de San Andrés se renovará el domingo 27 de septiembre a las 10:00 horas, en Cuayantla 1403, San Bernardino Tlaxcalancingo.

La asamblea de San Pedro Cholula se llevará a cabo el 28 de septiembre, en el Salón Irises, avenida 4 Poniente No. 915, Barrio de San Juan Calvario.

Mientras que en Tehuacán será el mismo 28 de septiembre, en el Salón “Palmira”, calle Enrique S. Mont, No. 2400, Fraccionamiento Reforma.

