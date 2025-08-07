Recuperan 104 vehículos robados con operativo de vacaciones en Puebla

Como resultado de la implementación del “Operativo Vacaciones Seguras de Verano”, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de autoridades federales y municipales, ha realizado la detención de 163 personas, del 21 de julio al 6 de agosto.

En este mismo periodo, fueron recuperados 104 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 27 unidades más por estar relacionadas en eventos delictivos. Además, las autoridades realizaron labores de proximidad con 26 mil 139 personas, entre las que destacan visitantes nacionales e internacionales.

Como parte de las labores de prevención del delito, la Policía Estatal efectuó patrullajes focalizados por aire y tierra en municipios como Tepeaca, Acatzingo, Cuapiaxtla de Madero, Tecamachalco, Palmar de Bravo, Izúcar de Matamoros, Tepeojuma y Chietla, que permitieron inspeccionar 332 vehículos y 133 motocicletas.

Además de disuadir delitos, las labores implementadas por la SSP, en coordinación Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y policías municipales, tienen el objetivo de construir más entornos de paz y generar tranquilidad para la ciudadanía.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, fortalece las labores de vigilancia y prevención del delito, a fin de brindar certeza y tranquilidad en los 217 municipios que conforman la entidad.

