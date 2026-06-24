Pepe Chedraui supervisa funcionamiento de “Puebla 360”

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, supervisó desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y los avances del programa “Puebla 360”, estrategia que permitirá fortalecer el monitoreo y la capacidad de respuesta en distintos puntos de la capital.

Durante la revisión, informó que continúan los trabajos de instalación de nuevas cámaras, entre ellas las que se ubicarán en las inmediaciones del Instituto Municipal del Deporte y donde se ubiquen canchas deportivas, con el objetivo de brindar mayor seguridad a las personas que realizan algún tipo de actividad física.

Asimismo, destacó que estas acciones contribuyen a ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer la tranquilidad de la ciudadanía.

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