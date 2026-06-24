Rehabilitan camino rural en Nauzontla; beneficiará a 852 habitantes

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, rehabilita el camino rural que conecta a las localidades de Santa Lucía y La Unión en el municipio de Nauzontla, en beneficio directo de 852 habitantes. Esta tarea forma parte de la estrategia permanente de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, para transformar las vías de comunicación y elevar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan.

Con unidades de los Módulos de Maquinaria, la Secretaría de Infraestructura inició los trabajos de rastreo y nivelación de 2.46 kilómetros para garantizar que el camino permanezca transitable y resuelva una demanda en la zona. Al optimizar las condiciones del área de circulación, se facilita el transporte de pasajeros y el comercio local, con un acceso más rápido y seguro a servicios básicos de salud y atención de emergencias para los habitantes de ambas comunidades.

Esta obra de infraestructura, que beneficia directamente a 852 habitantes, agiliza el traslado a centros educativos y centros laborales, lo que reduce significativamente los tiempos de desplazamiento local.

Asimismo, estos trabajos impulsan la economía regional, ya que se conectan con importantes vías de comunicación como la carretera La Cumbre – Cuetzalan y la carretera Nauzontla – Jonotla. Debido a esta interconexión, los productores locales podrán disminuir los tiempos y costos de traslado de insumos, así como garantizar la salida de las cosechas a los principales centros de distribución.

Con la producción de cultivos esenciales como el maíz, el frijol y el café, la agricultura se convierte en el motor económico más importante de esta región, por lo que el Gobierno del Estado trabaja por el bienestar integral de la población y dota a las comunidades rurales de la infraestructura vial necesaria para hacer el campo más competitivo y generar un desarrollo equitativo en toda la región.

Te recomendamos: