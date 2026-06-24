Pável Gaspar atiende necesidades de comerciantes en la Mixteca

Como parte de su trabajo en territorio a favor de las comunidades de la Mixteca poblana, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, realizó una gira por el tianguis de Moralillo, en Tepexi de Rodríguez, y el municipio de Santa Inés Ahuatempan, donde escuchó las necesidades de comerciantes y habitantes de la región, además de promover la participación ciudadana a través del Programa de Obra Comunitaria.

En el tianguis de Moralillo, considerado uno de los centros de comercio más importantes de la Mixteca, el legislador dialogó con locatarios y conoció las principales necesidades de este espacio que concentra a cientos de comerciantes y productores de distintos municipios de la región.

Entre las solicitudes planteadas destacan la construcción de una techumbre, la instalación de una fosa séptica, trabajos de pavimentación y la colocación de señalética, obras que permitirían mejorar las condiciones para comerciantes y visitantes que cada semana acuden a este tradicional punto de intercambio comercial.

Posteriormente, el diputado Pável Gaspar participó en la Asamblea para la Conformación del Comité de Obra Comunitaria en Santa Inés Ahuatempan, encabezada por la presidenta municipal, Edith Villa Trujillo. En este encuentro, el diputado destacó que el Congreso del Estado aprobó recursos por mil 500 millones de pesos para el Programa de Obra Comunitaria, esquema que permite a las y los ciudadanos definir de manera organizada las obras prioritarias para sus localidades.

Asimismo, resaltó el papel fundamental de las mujeres en la organización comunitaria y en la vigilancia de los recursos públicos, por lo que los comités estarán encabezados por mujeres responsables de dar seguimiento a la ejecución de las obras elegidas por la ciudadanía.

Finalmente, el legislador reiteró su compromiso de trabajo coordinado con autoridades estatales y municipales para impulsar proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias y contribuyan al desarrollo de la Mixteca poblana.

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