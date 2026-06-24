Detienen a presunto responsable de homicidio ocurrido en Chapulco

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Rogelio Cristóbal N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Chapulco.

De acuerdo con los actos de investigación, el 20 de noviembre de 2023, la víctima se encontraba en un domicilio de la colonia Francisco I. Madero, en Chapulco, cuando presuntamente fue agredida por varias personas. Durante la agresión, habría recibido golpes con un tubo metálico, lesiones que le provocaron la pérdida de la vida.

Como resultado de diversas diligencias de campo y gabinete realizadas por agentes investigadores adscritos a la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, se reunieron elementos que permitieron solicitar y obtener el mandamiento judicial correspondiente.

El 22 de junio de 2026, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en el municipio de Chapulco, por lo que Rogelio Cristóbal N. fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería para continuar con el procedimiento penal correspondiente.

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