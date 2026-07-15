Caen seis mandos policiales en Puebla tras hallazgo de narcolaboratorios

El aseguramiento de dos presuntos laboratorios utilizados para la elaboración de narcóticos en la Mixteca y la Sierra Norte de Puebla detonó una serie de investigaciones ministeriales que derivaron en la detención de seis directores de Seguridad Pública Municipal, informó el Gobierno del Estado.

Las diligencias fueron ejecutadas mediante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales, como parte de una estrategia para desarticular posibles redes de protección a grupos delictivos.

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que entre los detenidos se encuentran David V., José Santiago B. y Gonzalo N., quienes encabezaban las corporaciones policiales de Chietla, Chila de la Sal y Tehuitzingo, respectivamente.

A ellos se suman Manuel G., Ángel Miguel N. y Evencio R., exdirectores de Seguridad Pública de Jopala, Tlaola y Tlapacoya, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango para enfrentar su proceso judicial.

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De acuerdo con la FGE, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por investigaciones relacionadas con presuntos delitos como abuso de autoridad, encubrimiento y otros hechos con apariencia de delito, sin que hasta el momento se hayan revelado mayores detalles sobre la participación específica que habría tenido cada uno de los exfuncionarios en las indagatorias.

Por su parte, el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, explicó que las acciones emprendidas están vinculadas con la detección de los dos laboratorios clandestinos localizados en ambas regiones, por lo que el Gobierno de Puebla analiza reforzar la vigilancia institucional e, incluso, que la Secretaría de Seguridad Pública asuma temporalmente el control de las corporaciones municipales involucradas mientras avanzan las investigaciones.

El funcionario también hizo un llamado a alcaldes, mandos policiales y servidores públicos a no establecer vínculos con organizaciones criminales ni tolerar actividades ilícitas.

Editor: César A. García

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