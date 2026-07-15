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miércoles, julio 15, 2026
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Cablebús de Puebla tendrá micrositio web con estudios y permisos

Por:
Vera Fernández
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José Luis García Parra anunció un micrositio web con estudios y análisis del Cablebús. / Foto: Especial.

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, anunció la creación de un micrositio para transparentar los estudios técnicos y análisis de costo-beneficio que sustentan el proyecto del Sistema de Transporte por Cable (Cablebús).

A la par, destacó que el nuevo sistema comienza a tomar forma con tecnología de punta y un diseño enfocado en la accesibilidad universal, por lo que reprobó las mentiras y desinformación que se fabrican en redes sociales en torno al proyecto.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, reveló los detalles operativos de las cabinas, las cuales tendrán capacidad para 10 personas, viajarán a una velocidad máxima de 21 km/h y mantendrán una frecuencia de paso de entre 15 y 30 segundos.

Las unidades contarán con ventilación, conexión wifi, botón de emergencia y estarán adaptadas para el ingreso de sillas de ruedas, carriolas, bicicletas y animales guía.

El funcionario estatal destacó que, a la par de estos detalles técnicos, el proyecto ya reporta un avance financiero del 32.5%, un 2% de avance físico en campo y casi un 33% en la fabricación de la Línea 4.

Ante los cuestionamientos de los legisladores, García Parra hizo un llamado a realizar análisis objetivos sobre la megaobra, advirtiendo que las interpretaciones parciales de la información solo generan confusión entre los ciudadanos.

Explicó que las variaciones en las cifras difundidas se deben a que corresponden a estudios preliminares que se van modificando de manera natural conforme avanzan las distintas fases de viabilidad.

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Para contrarrestar esto, anunció que el Gobierno de Puebla habilitará un micrositio web para transparentar todos los permisos y los más de 70 estudios técnicos —de topografía, impacto urbano, gestión ambiental y aéreos— realizados en la Fase 1.

Respecto a los datos reservados, aclaró que pertenecen únicamente a sujetos obligados que están en procesos de fiscalización.

Precisó que la inversión total fue adjudicada por 6 mil 752 millones de pesos a favor de la empresa Doppelmayr México, en participación con otras tres firmas.

Responden a preocupaciones por el impacto ambiental

Sobre el impacto ambiental que preocupa a activistas, el coordinador aseguró que la mayoría de los árboles que serán trasplantados por la ruta son especies exóticas que no aportan al ecosistema endémico de la zona.

Además, se tienen contempladas medidas preventivas estrictas para minimizar cualquier interacción o afectación a las poblaciones de aves y murciélagos durante la etapa de construcción.

Editor: César A. García

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