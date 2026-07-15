Comisión avala reforma para fortalecer indicadores económicos

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso aprobó el proyecto de dictamen para reformar el tercer párrafo y adicionar un último párrafo al artículo 12 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla, con el propósito de establecer que la información que proporcionen las empresas instaladas en la entidad a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo sea clasificada de manera desagregada por sexo, edad y otros criterios estadísticos que determine la dependencia.

El objetivo de la reforma es generar indicadores que contribuyan al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de desarrollo económico.

El proyecto de dictamen fue elaborado con la iniciativa presentada por la diputada Beatriz Manrique Guevara.

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