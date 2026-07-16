Camión de volteo cae en nuevo socavón de la Romero Vargas

Un nuevo socavón se registró la tarde de este miércoles en calles de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, luego de que un camión de volteo cargado con arena cayera parcialmente en el hundimiento. Con este caso, suman ocho socavones registrados en la misma vialidad durante el último año.

El hundimiento se localiza en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, sitio donde la semana pasada también se realizaron trabajos para reparar otros dos socavones provocados por las lluvias. En la zona, la Secretaría de Infraestructura del municipio mantiene labores para atender los daños ocasionados por estos hundimientos.

De acuerdo con testigos, el incidente ocurrió alrededor de las 13:30 horas, cuando el conductor del camión perdió el control de la unidad al pasar sobre el área afectada. El vehículo quedó inclinado sobre su costado derecho y recargado contra la barda de una vivienda, mientras que la cabina terminó parcialmente suspendida y las llantas traseras quedaron elevadas.

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El hecho generó nuevamente preocupación entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención urgente de las autoridades, al señalar que en menos de un mes se han formado tres socavones en la misma calle.

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal y de la Secretaría de Infraestructura, quienes realizaron las maniobras necesarias para retirar la unidad de carga.

Se espera que este jueves inicien los trabajos para reparar el nuevo socavón y restablecer las condiciones de la vialidad.

#ReporteCiudadano 🚧 Nuevamente se forma un socavón sobre la calle Guadalupe Victoria en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, sin personas lesionadas.



Cabe señalar que la semana en el mismo lugar se estaban realizando labores para tapar dos más luego de que un camión de… pic.twitter.com/2UAShCfjuL — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 15, 2026

Editor: César A. García

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