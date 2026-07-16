Atlixco llevará jornada gratuita de servicios a San Diego Acapulco

El Gobierno de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, realizará otra Jornada de Atención Itinerante el próximo miércoles 22 de julio, de 09:00 a 12:00 horas, en la Presidencia Auxiliar de San Diego Acapulco.

Las familias podrán acceder sin costo a consultas médicas y dentales, cortes de cabello, asesoría jurídica y psicológica, control de diabetes e hipertensión, orientación para la autoexploración de mama, métodos de planificación familiar, estimulación temprana, masoterapia, programas alimentarios, cursos del CECADE y gestión de aparatos ortopédicos, entre otros servicios.

Para algunos trámites será necesario presentar copia del INE, CURP, comprobante de domicilio y, en ciertos casos, acta de nacimiento.

La presidenta municipal Ariadna Ayala destacó que estas jornadas acercan atención integral a las familias sin que tengan que trasladarse a la cabecera municipal e invitó a las y los habitantes de San Diego Acapulco y comunidades cercanas a aprovechar esta jornada gratuita.

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