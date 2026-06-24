Cierres intermitentes de AMOTAC afectan carreteras de Puebla

A pesar de que transportistas de la AMOTAC señalaron la noche del martes que, tras una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación federal (SEGOB), se suspenderían los bloqueos previstos para este miércoles, durante la mañana de este día se registraron cierres en diversas carreteras del estado de Puebla.

Entre los puntos afectados se encuentran la autopista México–Puebla, a la altura de La María; la caseta de Atlixco; la carretera federal México–Puebla, en el tramo de Juan C. Bonilla; la carretera federal Acatzingo–Xalapa, a la altura de San Salvador el Seco; así como la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, donde transportistas realizaron bloqueos de manera parcial como forma de protesta.

En el caso de la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, los cierres fueron intermitentes, ya que únicamente se mantuvo bloqueado un carril, permitiendo el paso vehicular de forma controlada.

Por su parte, en la autopista México–Puebla, a la altura de La María, el cierre se prolongó durante aproximadamente 10 minutos en ambos sentidos, lo que obligó a automovilistas a buscar rutas alternas.

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En la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del trébol de Acatzingo, un contingente de al menos 60 camiones se concentró en la zona con la intención de avanzar hacia la caseta de Amozoc y posteriormente a la caseta de Esperanza para realizar bloqueos; sin embargo, la movilización no se concretó y las unidades continuaron su desplazamiento.

En el Periférico Ecológico también se reportó la presencia de aproximadamente 40 unidades a la orilla de la vialidad, sin que se registraran bloqueos.

La caseta de Atlixco permaneció durante varias horas con presencia de camiones de carga, los cuales bloquearon un sentido de circulación y una de las casetas, lo que generó largas filas de vehículos en la zona.

Tras casi tres horas de presencia de unidades pesadas en distintos puntos carreteros, alrededor de las 12:00 horas los manifestantes, por instrucciones de los líderes de la organización AMOTAC y tras acuerdos con el gobierno federal, se retiraron de las vialidades y dieron por concluido el cierre.

Editor: César A. García

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