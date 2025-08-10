Alertan por lluvias y vientos esta tarde-noche en la capital poblana

La Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, a través del Departamento de Alertamiento e Información, comunica que para este día se prevén lluvias con acumulación de hasta 15 mm en la capital poblana, en un horario comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas.

Se espera lluvia generalizada en las zonas suroeste, centro y noreste del municipio. Hasta el momento, los ríos y vasos reguladores se encuentran fuera de riesgo por desbordamiento y se mantiene un monitoreo constante para prevenir cualquier eventualidad.

Asimismo, se perciben vientos sostenidos de hasta 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 27 km/h. Estas condiciones podrían generar caída de ramas, objetos sueltos o afectaciones menores en estructuras ligeras.

Por ello, se exhorta a la población a asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar refugiarse bajo árboles durante la lluvia.

Se recomienda no tirar basura en la vía pública, mantener limpios los desagües y alcantarillas cercanas a sus domicilios y, en caso de emergencia, comunicarse de inmediato al 911 o a la Unidad de Protección Civil Municipal.

El Gobierno de la Ciudad reitera su compromiso con la seguridad de las y los poblanos, manteniendo un monitoreo constante y actuando de manera preventiva ante condiciones climáticas adversas.

