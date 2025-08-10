Minina, la gatita que recibe a clientes en Bosques de San Sebastián

En un Oxxo de Bosques de San Sebastián, una gerente muy especial recibe a los clientes en la entrada; se trata de Minina, una gatita adoptada por los empleados.

La historia comenzó cuando acompañaba a su dueña a la tienda, pero de vez en cuando prefería quedarse afuera, ganándose el cariño de vecinos, clientes y trabajadores. Tras la mudanza de su dueña en abril de 2024, quedó en situación de calle.

Afortunadamente, el personal del establecimiento decidió adoptarla para darle comida, un techo y una cama improvisada, además de darle su propio uniforme y pin de atención al cliente.

A día de hoy, la pequeña felina tiene un trabajo, el cual es recibir a los clientes en la entrada del establecimiento. Con su increíble ternura y cariño se ha ganado el corazón de las redes sociales.

