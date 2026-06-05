Bety Sánchez presenta la Agenda Zacatlán Sustentable con 30 acciones

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, presentó la Agenda Zacatlán Sustentable, que incluye 30 acciones para la sostenibilidad y sustentabilidad del municipio. Además, explicó todas las acciones que realiza su administración en esta materia y que han hecho del Pueblo Mágico un referente estatal, nacional e internacional en la preservación de los recursos naturales.

En rueda de prensa, acompañada del director de Gestión de Suelos, de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla, Aldo Osorio Ochoa; el regidor de Educación del municipio, Isaac Armas Garrido; la directora de Medio Ambiente del municipio, Viviana Aldana Díaz; el director del SOSAPAZ, Roque Azcárate Estrada, así como distintas directoras, directores, coordinadoras y coordinadores del Ayuntamiento, la alcaldesa Bety Sánchez destacó que Zacatlán es ejemplo a nivel estado, por promover una gestión eficiente y sustentable de los residuos sólidos urbanos, mediante acciones de limpieza, reciclaje y aprovechamiento de residuos.

También señaló que por primera vez en el municipio se dedicarán más de 20 días para realizar 30 acciones de manera transversal en el cuidado del medio ambiente, las cuales reforzarán los programas y políticas públicas que el Gobierno Municipal de Zacatlán impulsa de manera transversal para la protección del medio ambiente, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la prevención de riesgos, el bienestar comunitario y el desarrollo sustentable.

Dentro de estos programas se encuentra el Plan Hídrico, las campañas de reforestación estratégica, el modelo de recolección de residuos sólidos, el Reciclón, la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, la integración de la Brigada Forestal, entre otras.

Por su parte, Aldo Osorio Ochoa, director de Gestión de Suelos del Gobierno del Estado, reconoció el trabajo de la presidenta Bety Sánchez en materia de medio ambiente, insistió en que Zacatlán es pionero en temas de sustentabilidad y sostenibilidad, además de que se dijo sorprendido de todo el trabajo en medio ambiente que se hace en el municipio.