Hoteles y moteles participan en capacitación contra trata de personas en Puebla

Como parte de la campaña de sensibilización y difusión contra la trata de personas que la Secretaría de las Mujeres mantiene desde abril, más de 170 hoteles y moteles han participado en procesos de capacitación orientados a fortalecer la detección temprana de posibles casos de explotación, así como la aplicación de mecanismos de actuación que favorezcan la salvaguarda de mujeres, adolescentes y niñas.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, señaló que esta colaboración permite incorporar a un actor estratégico al ampliar la capacidad de observación, reconocimiento y canalización ante indicios de alerta. Destacó que la participación de la industria hotelera fortalece la respuesta institucional frente a este fenómeno y contribuye a ampliar los mecanismos de atención y denuncia.

En el marco de la preparación institucional rumbo al Mundial de Fútbol 2026, las actividades formativas incorporan contenidos relacionados con modalidades de captación empleadas por grupos delictivos, elementos para la identificación de contextos de vulnerabilidad y lineamientos de intervención para facilitar la coordinación con las instancias competentes.

La estrategia ha tenido presencia en municipios como: Puebla, Tepeaca, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla, Atlixco y Chalchicomula de Sesma, donde establecimientos participantes han tomado parte en jornadas de formación orientadas a consolidar el conocimiento sobre este delito, los mecanismos de denuncia y la actuación oportuna ante posibles escenarios de vulnerabilidad.

De acuerdo con organismos nacionales e internacionales especializados en la materia, México es considerado un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, situación que exige la participación coordinada de distintos sectores sociales y ámbitos públicos. En este contexto, el presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles A.C., Manuel Domínguez Gabián, refrendó la disposición del gremio para colaborar con las autoridades estatales en la identificación de posibles indicadores asociados a mecanismos de captación y en la canalización de reportes a las instancias correspondientes.

Asimismo, la secretaría entregó el distintivo “Contra la Trata de Personas: Cero Tolerancia ante la Comisión de Conductas Violentas en Contra de Mujeres, Adolescentes y Niñas” a los hoteles Gilfer, Posada San Pedro y Del Portal, en reconocimiento a su compromiso con las acciones preventivas frente a este delito y la adopción de buenas prácticas para la atención de indicadores de riesgo.

Con estas estrategias, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, refrenda su compromiso con la construcción de espacios seguros y libres de violencia para las mujeres, en concordancia con la visión humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante políticas públicas orientadas a la protección de derechos y la corresponsabilidad social.

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