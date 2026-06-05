San Martín Texmelucan realiza la Segunda Eco Feria Ambiental

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, llevó a cabo la Segunda Eco Feria Ambiental en el zócalo de la ciudad.

Con la participación de asociaciones civiles, instituciones educativas y dependencias municipales, se generó un espacio de convivencia, aprendizaje y participación social enfocado en sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la preservación del medio ambiente, el manejo responsable de residuos, la reforestación y el desarrollo sostenible en el municipio.

El evento fue encabezado por el edil, Juan Manuel Alonso Ramírez, quien destacó las acciones que su administración ha impulsado en materia ambiental, entre las que sobresalen la reforestación de más de 2 mil 400 árboles durante el primer año de gobierno, la realización de jornadas mensuales de recolección de residuos electrónicos, así como el saneamiento y conservación en el río Atoyac.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en la vía pública con el objetivo de prevenir inundaciones en la temporada de lluvias.

Durante su intervención, el Director de Desarrollo Rural y Participación de Puebla, José Agustín Rodríguez Sánchez, reconoció el trabajo que encabeza el alcalde Juan Manuel Alonso para promover acciones que contribuyen a la construcción de un municipio más sustentable y comprometido con el medio ambiente, alineándose al plan de trabajo del Gobierno Federal y Estatal.

De igual manera, se contó con la presencia de regidoras, regidores, la síndica municipal, secretarios y funcionarios municipales, así como del director general de SOSAPATEX, Rafael Enciso Sánchez.