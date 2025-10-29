¿Por qué los gatos tienen tres fechas internacionales?

Los gatos son los únicos animales que cuentan con tres fechas internacionales durante el año: 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. Cada celebración tiene un origen y propósito distintos para honrar a estos felinos.

El 20 de febrero conmemora a Socks, el gato de la familia del expresidente Bill Clinton que fue “dormido” en 2009. Su popularidad llevó al Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) a establecer esta fecha.

Por su parte, el 8 de agosto fue designado por la misma organización en 2002 para coincidir con la época de mayor fertilidad felina en el hemisferio norte. Busca concienciar sobre los derechos de los animales.

Hoy, 29 de octubre, se celebra el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, iniciativa de la experta Colleen Paige. Su objetivo es visibilizar el abandono de gatos en las calles y promover adopciones responsables.

Las tres fechas comparten el mismo propósito fundamental: fomentar la tenencia responsable de mascotas con mensajes sobre adopción, esterilización, vacunación y cuidado adecuado.

Mientras que en Europa se celebra el 17 de febrero y en Rusia el 1 de marzo, estas tres fechas han ganado reconocimiento global, donde las redes sociales se llenan de contenido felino en estas celebraciones.

